Следствие Национальной полиции Украины получило разрешение на проведение следственных действий в одной из стран Европы, распорядителя переданной информации пригласили для проведения следственных действий.

Документы и аудиозаписи, крайние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления.

На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, говорится о варианте отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыва.

Пленки КГБ

Возможность подорвать взрывчаткой журналиста Павла Шеремета спецслужбы Беларуси обсуждали еще в 2012 году по приказу Лукашенко — об этом свидетельствуют записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.

Сообщается, что “президент (Лукашенко, — Ред.) ждет этих четких мероприятий”, а методы “утопить, расстрелять” признаны неактуальными — стоит задача “спровоцировать естественный подрыв, пожар, убийство и все остальные вещи”.