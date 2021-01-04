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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

Україна отримала дані про ймовірних замовників вбивства Шеремета

Слідство Національної поліції України отримало дозвіл на проведення слідчих дій в одній із країн Європи, розпорядника переданої інформації запросили для проведення слідчих дій.

Документи та аудіозаписи, крайні з яких датовані 2012 роком, вже надійшли в розпорядження слідства і становлять інтерес з точки зору встановлення замовників злочину.

На оприлюднених записах невстановлені особи обговорюють питання вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, наголошувалося на варіанті отруєння із використанням токсичних речовин, а також підрив.

Плівки КДБ

Можливість підірвати вибухівкою журналіста Павла Шеремета спецслужби Білорусі обговорювали ще в 2012 році за наказом Лукашенка — про це свідчать записи розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі у 2008-2012 роках Вадима Зайцева.

У записі йдеться, що “президент (Лукашенко, – Ред.) чекає цих чітких заходів”, а методи “втопити і розстріляти” вже визнані неактуальними, тому стоїть завдання “спровокувати природний підрив, пожежу, вбивство та інше”.

Джерело: Нацполіція

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