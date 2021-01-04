Александр Лукашенко санкционировал политические убийства своих оппонентов в Германии в последние годы, а КГБ Беларуси обсуждал варианты покушения на журналиста Павла Шеремета, который был позже убит в Украине.

Об этом пишет EUObserver со ссылкой на аудиозапись, предоставленную бывшим сотрудником Алмаза Игорем Макаром властям ЕС для проведения расследования.

На записи, сделанной в апреле 2012 года, на тот момент глава КГБ Беларуси Юрий Зайцев обсуждает с двумя сотрудниками спецотряда Алмаз варианты устранения бывших сотрудников спецслужб Беларуси, ставших оппонентами режима Лукашенко и уехавших в Германию.

Сообщается, что “президент ждет этих четких мероприятий”, а методы “утопить, расстрелять” признаны неактуальными — стоит задача “спровоцировать естественный подрыв, пожар, убийство и все остальные вещи”. Речь шла об убийстве Олега Алкаева, Владимира Бородача и Вячеслава Дудкина.

В аудио также упоминается ненавистный для Лукашенко журналист Павел Шеремет.

— Сделаем закладку какую-то и так далее, чтобы эту крысу, бл*дь, совсем, бл*дь, ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом, это не так воздействует на сознание людей, — говорил на записи человек с голосом, очень похожим на голос экс-главы КГБ.

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Дело Шеремета

20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва в автомобиле погиб журналист Павел Шеремет.

В мае 2020 года полиция заявила о завершении досудебного расследования по троим подозреваемых в убийстве Павла Шеремета — музыканта Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военного медика Яны Дугарь.

Источник: EUObserver