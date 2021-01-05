Готовиться к катастрофам и не быть равнодушными: чему нас должен научить 2020 год

2020-й год уже позади и, как все надеются, новый год будет гораздо лучше. Однако пандемия еще далека от завершения, поэтому не стоит слишком радоваться 2021-му.

Катастрофы 2020-го должны стать не только страшным воспоминанием, но и уроком для всего человечества.

Прошлый год дал понять, что нам нужно многое изменить в нашем подходе к повседневной жизни, государственным процессам и т. д.

Факты ICTV рассказывают, какие уроки должно вынести человечество из 2020 года.

Изменения в жизни

До начала пандемии граждане большинства стран привыкли к жизни в сумасшедшем темпе, когда за сутки, казалось бы, нужно было успеть завершить десятки дел и еще немного сверху. И так каждый день.

После того как государства ввели локдаун, казалось, что жизнь остановилась. Хотя многие люди остались без работы на длительное время, большинство из нас получили возможность остаться “наедине с собой”.

Кто-то вновь открыл для себя старые хобби, кто-то переосмыслил жизнь, кто-то нашел в себе новые силы, чтобы бороться и жить дальше. И все это благодаря пандемии, которая, конечно, когда-нибудь станет прошлым, но необходимость отходить от сумасшедшего ритма жизни должна остаться.

Пожалуй, неудивительно, что именно на самоизоляции мы поняли, насколько зависим друг от друга. Без невероятных усилий врачей смертность от коронавируса была бы намного выше. Без работы служб по доставке мало бы кто смог эффективно соблюдать карантин.

Большую зависимость от общества каждый понял благодаря рекомендациям, которых мы придерживались в течение большей части 2020 года.

Каждый из нас носил, и еще долгое время будет носить, маски в помещениях и на улице, поскольку заботится о здоровье окружающих. Каждый день мы надеваем их не потому, что боимся сами заболеть коронавирусом, а потому, что кто-то может подхватить инфекцию из-за нашей небрежности.

Бессимптомная для некоторых болезнь научила нас, что мы можем заботиться о других благодаря простым вещам. Мало кто задумывался, что надевая маску, мы также потенциально спасаем жизни, а пренебрегая правилами безопасности, подвергаем смертельной опасности людей, с которыми просто пересеклись в магазине.

Когда речь идет о здоровье, спасти могут простые вещи. И не только во времена пандемии. Например, не гнаться за дедлайнами, пренебрегая своим здоровьем и силами. Пожалуй, наибольшим приоритетом в течение следующих нескольких лет станет сохранение нормального самочувствия – как физического, так и психологического.

Кроме того, мы научились доверять только проверенным фактам. В начале пандемии распространялась куча фейков о том, как можно заболеть Covid-19, лечить его и многом другом.

Однако очень быстро подобное стали блокировать, а люди начали искать информацию на проверенных ресурсах. Впервые за долгое время мы начали доверять научным исследованиям, а не псевдостатьям. Подобное должно продолжаться и в дальнейшем.

Подготовка к катастрофам

События 2020 года показали, как быстро мир способен реагировать на стоящие перед нами вызовы. Менее чем за год у нас появился ряд вакцин от Covid-19, которые хотя и все еще проходят тестирование, дают надежду на возвращение к нормальной жизни.

— Я думаю, что пандемия подготовила мир к решению гораздо больших экзистенциальных кризисов, связанных с изменением климата и экологическим разрушением. Если это не остановить, то Covid-19 еще покажется нам “прогулкой в ​​парке”, – считает британский медик и психиатр Пит Садбери.

Однако мы только отвечаем на вызовы здесь и сейчас, вместо подготовки к тому, что может произойти. Например, о пандемии предупреждали за несколько лет. Конечно, никто точно не знал, что именно коронавирус будет представлять угрозу для человечества, но можно было вести определенную подготовку.

Можно делать минимальные наработки в области вакцин против коронавирусов, а не сосредотачиваться только на том, что будет актуальным здесь и сейчас. У нас есть возможность показать, чему мы научились, и адаптировать системы здравоохранения к возможным вызовам. Не уничтожать эпидемиологические службы, поскольку “держать эпидемиологов не выгодно”, а готовить специалистов.

Также должен измениться наш подход к глобализации. С одной стороны, очень круто, когда можно добраться в другую часть мира за несколько часов, с другой – это прекрасная возможность для быстрого распространения болезни.

— Поскольку международные путешествия сейчас являются нормой, то любой вирус довольно быстро распространяется. С другой стороны, есть плюс в том, что некоторые страны, которые, возможно, прошли первую фазу пандемии, помогают государствам, в которых она только наступает. И эта помощь была бы даже большей, если бы правительства проявляли желание учиться друг у друга, – говорит Садбери.

В ближайшее время нам нужно будет уделять больше внимания всем аспектам жизни, которые уже давно стали нормой.

Развернуться в экономике

Тяжелым “уроком по экономике” для всего мира стал 2020-й. Было достаточно малой искры, чтобы государства оказались в кризисе, худшем, чем 2008 год и Великая депрессия.

Почти все страны потеряют около 5-10% ВВП, что значительно повлияет на их экономику. А те, у кого будет наблюдаться незначительный рост, почти ничего из этого не получат, ведь вряд ли их жители будут проявлять значительную экономическую активность.

По мнению экономиста Алексея Куща, урок для мира из этого в том, что нынешняя модель экономики уже не работает.

— Основной урок связан со стратегией экономического развития. Кризис стал своеобразным триггером, который проявил проблему старого формата капитализма. Все говорят о посткапитализме или новом капитализме, в том числе и Клаус Шваб – основатель Всемирного экономического форума в Давосе. Капитализм постепенно теряет способность перезагружаться из-за кризисов, как это происходило в период циклического развития, когда кризисы были точками сцепления глобальных циклов, – говорит Кущ.

Однако для Украины урок немного отличается. За время независимости мы только пытаемся догнать европейские страны по уже существующим экономическим моделям, что нам не очень удается.

Если мы поймем, что миру нужно менять структуру экономики, и первыми “развернемся” в этом направлении, то можем выйти в лидеры.

— Вместо того чтобы развернуться, начать движение в другом направлении и оказаться, если не во главе, то хотя бы в середине этого “пелотона”, сейчас мы движемся ему навстречу. Основной урок для Украины на ближайшие несколько лет – это перезагрузка базовой экономической модели развития. В таком случае у нас будет шанс на реновацию экономики, на выстраивание глобальных цепей добавленной стоимости, которые сейчас будут полностью перезагружаться на новой основе, – говорит экономист.

2020 год должен войти в историю как переломный момент для многих сфер человеческой жизни. Речь идет не только о масках в магазинах и социальной дистанции ​​в залах кинотеатров.

В 2021 году государствам нужно хотя бы начать менять свой подход к определенным процессам или лучше заботиться об их безопасности, ведь именно беспечность привела к тому, что Covid-19 быстро распространился по миру.

Наверное, каждый человек и государство получили свои уроки в 2020 году, которые не должны забывать в течение многих последующих лет.

Остается лишь сделать из них правильные выводы, чтобы события, подобные прошлому году, больше не повторялись.