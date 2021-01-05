Готуватися до катастроф та не бути байдужими: чому нас має навчити 2020 рік

2020-й рік вже позаду і, як всі сподіваються, новий рік буде набагато кращим. Однак пандемія ще далека від завершення, тому не варто занадто радіти 2021-му.

Катастрофи 2020-го мають стати не лише страшним спогадом, а й уроком для всього людства.

Минулий рік дав зрозуміти, що нам потрібно багато чого змінити в нашому підході до повсякденного життя, державних процесів тощо.

Факти ICTV розповідають, які уроки має винести людство з 2020 року.

Зміни у житті

До початку пандемії громадяни більшості країн звикли до життя у шаленому темпі, коли за добу, здавалося б, потрібно було встигнути завершити десятки справ і ще трохи зверху. І так щодня.

Після того як держави запровадили локдаун, здавалося, що життя зупинилося. Хоча багато людей залишилися без роботи на тривалий час, більшість із нас отримали змогу лишитися “наодинці з собою”.

Хтось згадав старі хобі, хтось переосмислив життя, хтось знайшов у собі нові сили, щоб боротися і жити далі. І все це завдяки пандемії, яка, звісно, колись стане минулим, але необхідність відходити від шаленого ритму життя має залишитися.

Мабуть, дивно, що саме на самоізоляції ми зрозуміли, як залежимо одне від одного. Без неймовірних зусиль лікарів смертність від коронавірусу була б набагато вищою. Без роботи служб із доставки мало хто зміг би ефективно дотримуватися карантинних обмежень.

Найбільше залежність від суспільства кожен зрозумів через рекомендації, яких ми дотримувалися протягом переважної частини 2020 року.

Кожен із нас носив, і ще тривалий час носитиме, маски у приміщеннях та на вулиці, оскільки піклується про здоров’я людей навколо. Щодня ми надягаємо їх не тому, що боїмося самі захворіти на коронавірус, а через те, що хтось може підхопити інфекцію через нашу недбалість.

Безсимптомна для декого хвороба навчила нас, що ми можемо піклуватися про інших завдяки простим речам. Мало хто задумувався, що, надягаючи маску, ми також потенційно рятуємо життя, а нехтуючи правилами безпеки, нарікаємо на смертельну небезпеку людей, з якими просто перетнулися у магазині.

Коли йдеться про здоров’я, врятувати можуть прості речі. І не лише в часи пандемії. Наприклад, не гнатися за дедлайнами, нехтуючи своїм здоров’ям і силами. Мабуть, найбільшим пріоритетом упродовж наступних кількох років стане збереження нормального самопочуття – як фізичного, так і психологічного.

Крім того, ми навчилися довіряти лише перевіреним фактам. На початку пандемії ходила купа фейків про те, як можна захворіти на Covid-19, лікувати його та багато іншого.

Однак дуже швидко подібне стали блокувати, а люди почали шукати інформацію на перевірених ресурсах. Уперше за тривалий час ми почали довіряти науковим дослідженням, а не псевдостаттям. Подібне має продовжуватися і далі.

Підготовка до катастроф

Події 2020 року засвідчили, як швидко світ здатний реагувати на виклики, які перед ним постають. Менше ніж за рік у нас з’явилася низка вакцин від Covid-19, які хоча й досі проходять тестування, дають надію на повернення до нормального життя.

– Я думаю, що пандемія підготувала світ до вирішення набагато більших екзистенційних криз, пов’язаних зі зміною клімату та екологічним руйнуванням. Якщо це не зупинити, то Covid-19 здасться нам “прогулянкою у парку”, – вважає британський медик та психіатр Піт Садбері.

Однак ми лише відповідаємо на виклики тут і зараз, замість підготовки до того, що може статися. Наприклад, про пандемію попереджали ще за кілька років. Звісно, ніхто достеменно не знав, що саме коронавірус становитиме загрозу для людства, але можна було вести певну підготовку.

Можна було робити мінімальні напрацювання у сфері вакцин проти коронавірусів, а не зосереджуватися лише на тому, що буде актуальним тут і зараз. Нині у нас є можливість показати, чому ми навчилися, і адаптувати системи охорони здоров’я до можливих викликів. Не знищувати епідеміологічні служби, оскільки “тримати епідеміологів не вигідно”, а готувати спеціалістів.

Також має змінитися наш підхід до глобалізації. З одного боку, дуже круто, коли можна дістатися іншої частини світу за кілька годин, з іншого – це чудова можливість для поширення хвороби.

– Оскільки міжнародні подорожі нині є нормою, то будь-який вірус поширюється доволі швидко. З іншого боку, є плюс у тому, що деякі країни, які, можливо, пройшли першу фазу пандемії, допомагають державам, в яких вона лише наступає. І ця допомога була б навіть більшою, якби уряди виявляли бажання вчитися один у одного, – каже Садбері.

Найближчим часом нам потрібно буде приділяти більше уваги всім аспектам життя, які вже давно стали нормою.

Розвернутися в економіці

Важким “уроком з економіки” для всього світу став 2020-й. Було достатньо малої іскри, щоб держави опинилися у кризі, гіршій за 2008 рік та Велику депресію.

Майже всі країни втратять близько 5-10% ВВП, що значно вплине на їхню економіку. А ті, в кого спостерігатиметься незначне зростання, майже нічого з цього не отримають, адже навряд чи їхні жителі виявлятимуть значну економічну активність.

На думку економіста Олексія Куща, урок для світу в тому, що нинішня модель економіки вже не працює.

– Основний урок пов’язаний зі стратегією економічного розвитку. Криза стала своєрідним тригером, який виявив проблему старого формату капіталізму. Всі говорять про посткапіталізм або новий капіталізм, зокрема і Клаус Шваб – засновник Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Капіталізм поступово втрачає здатність перезавантажуватися через кризи, як це відбувалося в період циклічного розвитку, коли кризи були точками зчеплення глобальних циклів, – говорить Кущ.

Однак для України урок трохи відрізняється. За часи незалежності ми лише намагаємося наздогнати європейські країни за вже наявними економічними моделями, що нам не дуже вдається.

Якщо ми зрозуміємо, що світові потрібно змінювати структуру економіки, і першими “розвернемося” в цьому напрямку, то можемо вийти в лідери.

– Замість того щоб розвернутися, почати рух в іншому напрямку і опинитися, якщо не на чолі, то хоча б у середині цього “пелотону”, нині ми рухаємося йому назустріч. Основний урок для України на найближчі кілька років – це перезавантаження базової економічної моделі розвитку. У такому разі ми отримаємо шанс на реновацію економіки, на вибудовування глобальних ланцюгів доданої вартості, які зараз почнуть повністю перезавантажуватися на новій основі, – говорить економіст.

2020 рік має увійти в історію як переламний момент для багатьох сфер людського життя. Йдеться не лише про маски у магазинах та соціальну дистанцію у залах кінотеатрів.

У 2021 році державам потрібно хоча б почати змінювати свій підхід до певних процесів або краще турбуватися про безпеку, адже саме безтурботність призвела до того, що Covid-19 швидко поширився світом.

Мабуть, кожна людина і держава отримали свої уроки у 2020 році, які не мають забувати протягом багатьох наступних років.

Залишається лише зробити з них правильні висновки, щоб події, подібні до минулого року, більше не повторювалися.