Киев Цифровой — функции и как работает приложение

Приложение Киев Цифровой стало доступно для бесплатной установки на смартфонах.

Скачать мобильное приложение можно с IOS и Google Play.

Оно соединило концепцию Kyiv Smart City и главные городские электронные сервисы, предлагает актуальные оповещения о важном и удобный функционал пользования.



















Как работает приложение Киев Цифровой и какие функции в нем есть / 5 фотографий

Что можно делать в новом приложении:

пополнять транспортную карту и брать проездной на месяц;

покупать QR-билет для проезда в муниципальном транспорте;

оплачивать парковку;

получать уведомления об эвакуации машины;

получать уведомления о начале и конце плановых или аварийно-восстановительных работ в доме. Для этого нужно ввести адрес проживания.

Киев Цифровой разрешает автоматически загрузить данные платежных карт и информацию об автомобилях с Kyiv Smart City, если номер телефона пользователя в приложении такой же, что и в кошельке Masterpass.

Однако пользователи приложения уже начали жаловаться на неисправности.

— Деньги из кошелька нельзя перевести в поездки. Сначала приложение показывает, что деньги переведены, но фактически поездок нет.

Многих возмутил тот факт, что приложение Kyiv Smart City перестало работать без предупреждения.

— Изменили без предупреждения. Теперь пишет, что моя карта не действует, хотя вчера только пополнила на 50 поездок. И служба поддержки очень долго отвечает.

В компании уверяют, что в ближайшее время исправят все недостатки.