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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Как работает приложение Киев Цифровой и какие функции в нем есть

Приложение Киев Цифровой стало доступно для бесплатной установки на смартфонах.

Скачать мобильное приложение можно с IOS и Google Play.

Оно соединило концепцию Kyiv Smart City и главные городские электронные сервисы, предлагает актуальные оповещения о важном и удобный функционал пользования.

  • Киев Цифровой — функции и как работает приложение
  • Киев Цифровой — функции и как работает приложение
  • Киев Цифровой — функции и как работает приложение
  • Киев Цифровой — функции и как работает приложение
  • Киев Цифровой — функции и как работает приложение
  • Киев Цифровой — функции и как работает приложение
  • Киев Цифровой — функции и как работает приложение
  • Киев Цифровой — функции и как работает приложение
  • Киев Цифровой — функции и как работает приложение
  • Киев Цифровой — функции и как работает приложение
Как работает приложение Киев Цифровой и какие функции в нем есть / 5 фотографий

Что можно делать в новом приложении:

  • пополнять транспортную карту и брать проездной на месяц;
  • покупать QR-билет для проезда в муниципальном транспорте;
  • оплачивать парковку;
  • получать уведомления об эвакуации машины;
  • получать уведомления о начале и конце плановых или аварийно-восстановительных работ в доме. Для этого нужно ввести адрес проживания.

Киев Цифровой разрешает автоматически загрузить данные платежных карт и информацию об автомобилях с Kyiv Smart City, если номер телефона пользователя в приложении такой же, что и в кошельке Masterpass.

Однако пользователи приложения уже начали жаловаться на неисправности.

— Деньги из кошелька нельзя перевести в поездки. Сначала приложение показывает, что деньги переведены, но фактически поездок нет.

Многих возмутил тот факт, что приложение Kyiv Smart City перестало работать без предупреждения.

— Изменили без предупреждения. Теперь пишет, что моя карта не действует, хотя вчера только пополнила на 50 поездок. И служба поддержки очень долго отвечает.

В компании уверяют, что в ближайшее время исправят все недостатки.

Фото: Pexels

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