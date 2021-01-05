Київ Цифровий – функції та як працює додаток

Додаток Київ Цифровий став доступним для безкоштовного встановлення на смартфонах.

Завантажити мобільний додаток можна з IOS та Google Play.

Він поєднав концепцію Kyiv Smart City та головні міські електронні сервіси, пропонує актуальні сповіщення про важливе і зручний функціонал користування.



















Як працює додаток Київ Цифровий та які функції у ньому є / 5 фотографий

Що можна робити в новому додатку:

поповнювати транспортну карту і брати проїзний на місяць;

купувати QR-квиток для проїзду в муніципальному транспорті;

оплачувати парковку;

отримувати сповіщення про евакуацію машини;

отримувати сповіщення про початок та кінець планових чи аварійно-відновлювальних робіт у будинку. Для цього потрібно ввести адресу проживання.

Київ Цифровий дозволяє автоматично завантажити дані платіжних карток та інформацію про автівки з Kyiv Smart City, якщо номер телефону користувача в додатку такий самий, що і в гаманці Masterpass.

Однак користувачі додатку вже почали скаржитися на несправності.

– Гроші з гаманця не можна перевести в поїздки. Спочатку додаток показує, що гроші переведено, але фактично поїздок нема.

Багатьох обурив той факт, що додаток Kyiv Smart City перестав працювати без попередження.

– Змінили без попередження. Тепер пише, що моя картка не діє, хоча вчора тільки поповнила на 50 поїздок. І служба підтримки дуже довго відповідає.

У компанії запевняють, що найближчим часом виправлять усі недоліки.