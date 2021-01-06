Геннадий Корбан — что известно о бизнесмене

Геннадий Корбан — днепропетровский бизнесмен и политик. Родился 24 мая 1970 года в Днепропетровске в семье инженеров. После окончания школы он пытался поступить на философский факультет в Ростове-на-Дону, однако его документы не приняли, так как у Корбана не было рекомендаций партийного органа.

Он поступил в металлургический институт в Днепропетровске. Однако через год Геннадий учебу бросил. После чего были два года в армии. Затем он отправился в Москву поступать в Литературный институт им.Горького, на факультет драматургии. Однако снова бросил учебу и пошел работать в кооператив к отцу.

В 1994 году Корбан поступил в Горную академию, которую таки закончил по специальности финансы и кредит.

В начале 90-х он работал биржевым брокером, а также занимался актуальным на то время бизнесом — бартером: покупал маслотару на Раховской картонной фабрике, в Прибалтике обменивал ее на сливочное масло, которое вез в Азербайджан и менял на кондиционеры. Это позволило ему сколотить свой первый серьезный капитал.

Также он был владельцем инвестиционной конторы, в 1998 году она разорилась во время кризиса.

С 1999 года он занимался приватизацией и слиянием предприятий: юридическое сопровождение, работа с акционерным капиталом, управление предприятием.

С 2001 по 2010 год Корбан возглавлял наблюдательный совет Южного горно-обогатительного комбината.

Также у него есть свой бизнес, связанный с недвижимостью: гостиницы, ТРЦ.

Покушения на Корбана

В 2006 году обстреляли автомобиль Геннадия Корбана, но его там не было. Сильно пострадал охранник бизнесмена. Исполнителя и организатора удалось задержать, но заказчика следствие так и не установило.

В 2010году в результате взрыва в кафе в Днепропетровске бизнесмен и его партнер были ранены.

Политическая карьера Корбана

В марте 2014 года Геннадий Корбан стал вице-губернатором Днепропетровской области. На этой должности он пребывал на протяжении года.

В 2015 году он возглавил партию УКРОП.

В октябре 2015 года баллотировался в мэры Киева, получил 2,61% голосов.

Также он является основателем благотворительной организации Фонд обороны страны, созданной для помощи украинской армии.

Личная жизнь

Геннадий Корбан разведен. Известно, что у него четыре сына.

ДТП с сыном Корбана

16-летний сын Геннадия Корбана Лев погиб в ДТП. Багги, в котором пребывал Лев Корбан и его одноклассница Юлия Васик, упал в реку. Подростки погибли.

По предварительным данным, они хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Глубина там небольшая, однако дети не смогли выбраться, они были пристегнуты.