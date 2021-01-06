Геннадій Корбан – що відомо про бізнесмена

Геннадій Корбан – дніпропетровський бізнесмен і політик. Народився 24 травня 1970 року у Дніпропетровську у сім’ї інженерів. Після закінчення школи він намагався вступити на філософський факультет в Ростові-на-Дону, проте його документи не прийняли, бо у Корбана не було рекомендацій партійного органу.

Він вступив у металургійний інститут у Дніпропетровську. Однак через рік Геннадій навчання кинув. Після чого були два роки в армії. Потім він вирушив у Москву вступати до Літературного інституту ім.Горького, на факультет драматургії. Однак знову кинув навчання і пішов працювати в кооператив до батька.

У 1994 році Корбан вступив у Гірничу академію, яку таки закінчив за спеціальністю фінанси і кредит.

На початку 90-х він працював біржовим брокером, а також займався актуальним на той час бізнесом – бартером: купував маслотару на Рахівській картонній фабриці, у Прибалтиці обмінював її на вершкове масло, яке віз в Азербайджан і міняв на кондиціонери. Це дало змогу йому сколотити свій перший серйозний капітал.

Також він був власником інвестиційної контори, в 1998 році вона розорилася під час кризи.

З 1999 року він займався приватизацією і злиттям підприємств: юридичний супровід, робота з акціонерним капіталом, управління підприємством.

З 2001 до 2010 року Корбан очолював наглядову раду Південного гірничо-збагачувального комбінату.

Також у нього є свій бізнес, пов’язаний з нерухомістю: готелі, ТРЦ.

Замахи на Корбана

У 2006 році обстріляли автомобіль Геннадія Корбана, але його там не було. Сильно постраждав охоронець бізнесмена. Виконавця та організатора вдалося затримати, але замовника слідство так і не встановило.

У 2010 році унаслідок вибуху в кафе в Дніпропетровську бізнесмен та його партнер були поранені.

Політична кар’єра Корбана

У березні 2014 року Геннадій Корбан став віце-губернатором Дніпропетровської області. На цій посаді він перебував протягом року.

У 2015 році він очолив партію УКРОП.

У жовтні 2015 балотувався в мери Києва, отримав 2,61% голосів.

Також він є засновником благодійної організації Фонд оборони країни, створеної для допомоги українській армії.

Особисте життя

Геннадій Корбан розлучений. Відомо, що він має чотирьох синів.

ДТП с сином Корбана

16-річний син Геннадія Корбана Лев загинув у ДТП. Баггі, в якому перебував Лев Корбан і його однокласниця Юлія Васик, впав у річку. Підлітки загинули.

За попередніми даними, вони хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і злетіли в річку. Глибина там невелика, проте діти не змогли вибратися, вони були пристебнуті.