Суд отказал НАБУ в продолжении расследования записей судьи Вовка

Высший антикоррупционный суд отказался продолжать расследование уголовного производства о создании преступной организации и захвата власти, в котором подозревают главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции в социальных сетях.

— Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк вернул детективу НАБУ ходатайство о продлении сроков расследования по делу о создании преступной организации и захвате власти судьями Окружного админсуда Киева, в частности его головой Павлом Волком, — отметили в центре.

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Также в ЦПК отмечают, что дерективы просили два месяца для проведения расследования, которое заканчивается 17 января. Но Андрей Бицюк, который продлевал этот срок, 6 января этого не сделал. Причина отказа неизвестна, так как нет полного решения.

В центре отметили, что такое решение — серьезная угроза делу: так обжаловать его нельзя, то дело или приостановят или закончат досудебное расследование ранее, оставив его неготовим.

В НАБУ обвиняют руководство Окружного админсуда Киева, в частности его главы Павла Вовка, в нарушениях закона: в частности узурпации судебной власти в стране, неправосудных решениях в пользу политических элит и бизнесменов.

Антикоррупционеры в качестве доказательств правонарушений опубликовали записи разговоров судей ОАСК.

3 ноября 2020 Вовка объявили в розыск.

Источник: Центр противодействия коррупции