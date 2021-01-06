Суд відмовив НАБУ у продовженні розслідування записів судді Вовка

Вищий антикорупційний суд відмовився продовжувати розслідування кримінального провадження про створення злочинної організації і захоплення влади, у якому підозрюють голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції у соціальних мережах.

– Суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк повернув детективу НАБУ клопотання про подовження строків розслідування у справі про створення злочинної організації і захоплення влади суддями Окружного адмінсуду Києва, зокрема його головою Павлом Вовком, – зазначили у центрі.

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Також у ЦПК зазначають, що дерективи просили два місяці для проведення розслідування, яке закінчується 17 січня. Але Андрій Біцюк, який подовжував цей строк, 6 січня цього не зробив. Причина відмови невідома, бо немає повного рішення.

У центрі наголосили, що таке рішення – серйозна загроза справі: оскільки оскаржити його не можна, то справу або призупинять, або закінчать досудове розслідування раніше, залишивши її неготовою.

У НАБУ звинувачують керівництво Окружного адмінсуду Києва, зокрема його очільника Павла Вовка, у порушеннях закону: зокрема узурпації судової влади в країні, неправосудних рішеннях на користь політичних еліт та бізнесменів.

Антикорупціонери у якості доказів правопорушень опублікували записи розмов суддів ОАСК.

3 листопада 2020 року Вовка оголосили в розшук.

Джерело: Центрі протидії корупції