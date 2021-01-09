Жители Торецка и еще четырех городов на Донбассе почти неделю живут без воды из-за прорыва на водопроводе, который произошел еще 4 января. Восстановлению поврежденного участка препятствуют постоянные обстрелы.

В частности вчера, 8 января, в районе Южного оккупанты открыли провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении, где проводились ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода Горловка-Торецк. Во избежание жертв коммунальщиков вывели из района обстрела, работы прекращены.

Утром 9 января ремонтники Часовярского РВУ снова выехали для проведения восстановительных работ на водопроводе.

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В целом, по данным штаба ООС, за минувшие сутки боевики девять раз нарушали режим прекращения огня. Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

Неподалеку Водяного враг четыре раза открывал огонь из минометов 120-го калибра, автоматических, противотанковых станковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

А в районе Водяного — из гранатометов и стрелкового оружия. Такое же вооружение противник использовал и вблизи Талаковки.

К счастью, обошлось без потерь и раненых.

С начала текущих суток, 9 января, в районе проведения Операции объединенных сил наблюдается тишина.

Авария на водопроводе

4 января произошел прорыв на водопроводе Горловка-Торецк, поэтому прифронтовой Торецк и рядом расположенные населенные пункты остаются без воды.

По данным ГСЧС, без водоснабжения сейчас Торецк, Железное, Северное, Южное и частично Щербиновка, а это около 38 тыс. человек.

Для обеспечения работы котельных создан запас воды.

Источник: ООС, Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк