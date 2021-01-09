Жителі Торецька та ще чотирьох міст на Донбасі майже тиждень живуть без води через прорив на водогоні, який стався ще 4 січня. Відновленню пошкодженої ділянки перешкоджають постійні обстріли.
Зокрема вчора, 8 січня, в районі Південного окупанти відкрили провокативний попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета у напрямку, де проводились ремонтні роботи по відновленню водопостачання на ділянці водогону Горлівка-Торецьк. Для уникнення жертв комунальників вивели із району обстрілу, роботи припинено.
Зранку 9 січня ремонтники Часовярського РВУ знову виїхали для проведення відновлювальних робіт на водогоні.
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Загалом, за даними штабу ООС, за минулу добу бойовики дев’ять разів порушували режим припинення вогню. Більшість обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.
Неподалік Водяного ворог чотири рази відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних, протитанкових станкових та підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
А у районі Водяного – з гранатометів та стрілецької зброї. Таке ж озброєння противник використав і поблизу Талаківки.
На щастя, обійшлося без втрат і поранених.
Від початку поточної доби, 9 січня, в районі проведення Операції об’єднаних сил спостерігається тиша.
Аварія на водогоні
4 січня стався прорив на водогоні Горлівка-Торецьк, тому прифронтовий Торецьк і поряд розташовані населені пункти залишаються без води.
За даними ДСНС, без водопостачання нині Торецьк, Залізне, Північне, Південне та частково Щербинівка, а це близько 38 тис. людей.
Для забезпечення роботи котелень створено запас води.
Джерело: ООС, Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк