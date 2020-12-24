Нормандский и минский форматы еще не исчерпаны — Кулеба о ситуации на Донбассе

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что с помощью нормандских и минских договоренностей можно повлиять на ситуацию на Донбассе. По мнению министра, такие форматы еще не до конца исчерпаны.

Кроме того, он подчеркнул, что Совет национальной безопасности и обороны имеет пять вариантов решения конфликта на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

— Наш представитель в группе советников лидеров Андрей Ермак делает титаническую работу. В ТКГ (Трехсторонний контактной группе, — Ред.) ситуация деструктивная и напоминает хождение по кругу. Однако все профессиональные люди понимают, что другого выхода нет.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос возвращения Донбасса и Крыма является приоритетным для Украины. На встрече с дипломатами он попросил их привлекать международных партнеров к восстановлению оккупированных территорий.