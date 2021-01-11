Уменьшение контактов и приостановка распространения коронавируса — результаты, которых хотят достигнуть в правительстве благодаря локдауну в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Об этом во время брифинга 11 января сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— Все эти действия вводят ради здоровья граждан, чтобы количество людей, которые могут заболеть коронавирусом, было на самых низких показателях. Чем меньше людей инфицируются, тем меньше имеют тяжелое течение болезни, меньше человек умирает, — отметил Максим Степанов.

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В то же время министр напомнил, что о мерах украинцев предупредили за месяц, следовательно, у них было время, чтобы приобрести необходимые товары на эти 16 дней. Граждане должны соблюдать меры, а не игнорировать их.

— Давайте придерживаться карантинных ограничений. Хотя бы в течение такого недлительного времени. Я понимаю, что любые ограничения не хочется выполнять. Мне тоже они не нравятся. Я такой же человек, как и вы, — добавил глава Минздрава.

Локдаун в Украине

В Украине с 8 до 24 января ввели жесткий карантин.

Несмотря на это, украинцы продолжают не обращать на них внимания и нарушать ограничения.

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