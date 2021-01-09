Запрет продажи носков и игрушек: Степанов пояснил связь

Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 9 января рассказал, почему в Украине запретили продавать некоторые категории товаров (носки, колготы, батарейки и т.д.).

Он прокомментировал шутки пользователей в интернете и подчеркнул, что Covid-19 не распространяется активнее на игрушках, носках и других продовольственных товарах.

Степанов привел пример, что из 100 потенциальных покупателей супермаркета лишь 20 приходят за продуктами, а другие — за посудой, средствами гигиены, бытовой химией и тому подобное. Если запретить некоторые товары, количество людей в магазинах уменьшится в разы.

— Если мы запрещаем реализацию некоторых товаров, то люди закажут их через интернет-магазины и не будут контактировать с другими, подвергая себя на заражение Covid-19.

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Усиленный карантин в Украине

Правительство Украины ввело усиленный карантин с 8 по 24 января. В этот период в стране будет действовать ряд ограничений и запретов.

В частности закрытыми будут кафе, рестораны, спортивные залы, бассейны. Полный список ограничений январского локдауна смотрите на Фактах ICTV.