В понедельник, 11 января, миссия европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by возобновила работу.

Планируются дистанционные встречи с представителями власти и обсуждение последних экономических событий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра.

Миссия МВФ работала 21-23 декабря, а затем брала перерыв на новогодние праздники.

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9 июня 2020 года МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После него назначили четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021-го – с завершением этих пересмотров 1 сентября и 1 декабря 2020, а также 15 мая и 15 октября 2021.

Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн.