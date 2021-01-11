У понеділок, 11 січня, місія європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) з питань першого перегляду програми для України у форматі stand-by відновила роботу.

Плануються дистанційні зустрічі з представниками влади та обговорення останніх економічних подій і реформ, необхідних для завершення першого перегляду.

Місія МВФ працювала 21-23 грудня, а потім брала перерву на новорічні свята.

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9 червня 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України на SDR 3,6 млрд (близько $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після нього призначили чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня та грудня 2020 року, а також червня 2021-го – із завершенням цих переглядів 1 вересня і 1 грудня 2020 року, а також 15 травня і 15 жовтня 2021.

Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і заключного четвертого – $980 млн.