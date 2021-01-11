11-12 января коммунальщики продолжат ремонтные работы на водопроводе Горловка-Торецк, из-за повреждения которого Торецк и еще несколько населенных пунктов на Донбассе без воды с 4 января.

Накануне они обнаружили четыре новых порыва, один из которых устранен.

— 10 января бригадами КП Компания Вода Донбасса найдены четыре порыва водопровода, ремонтные работы запланированы на 11-12 января, — сообщают в ГСЧС.

За сутки подразделения ГСЧС подвезли 312 т воды для населения и резервуаров котельных, из них 48 т питьевой и 264 т технической.

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4 января произошел прорыв на водопроводе Горловка-Торецк. Без водоснабжения сейчас Торецк, Железное, Северное, Южное и частично Щербиновка, а это около 38 тыс. человек.

Ремонтные работы тормозят постоянные обстрелы боевиков.

Фото: Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк