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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Торецк неделю без воды: когда отремонтируют водопровод

11-12 января коммунальщики продолжат ремонтные работы на водопроводе Горловка-Торецк, из-за повреждения которого Торецк и еще несколько населенных пунктов на Донбассе без воды с 4 января.

Накануне они обнаружили четыре новых порыва, один из которых устранен.

— 10 января бригадами КП Компания Вода Донбасса найдены четыре порыва водопровода, ремонтные работы запланированы на 11-12 января, — сообщают в ГСЧС.

За сутки подразделения ГСЧС подвезли 312 т воды для населения и резервуаров котельных, из них 48 т питьевой и 264 т технической.

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Торецьк без води

Фото: Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк

4 января произошел прорыв на водопроводе Горловка-Торецк. Без водоснабжения сейчас Торецк, Железное, Северное, Южное и частично Щербиновка, а это около 38 тыс. человек.

Ремонтные работы тормозят постоянные обстрелы боевиков.

Фото: Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк

Источник: ГСЧС

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