11-12 січня комунальники подовжать ремонтні роботи на водогоні Горлівка-Торецьк, через пошкодження якого Торецьк та ще кілька населених пунктів на Донбасі без води з 4 січня.

Напередодні вони виявили чотири нових пориви, один з яких усунули.

– 10 січня бригадами КП Компанія Вода Донбасу знайдено чотири пориви водогону, ремонтні роботи заплановано на 11-12 січня, – повідомляють в ДСНС.

За добу підрозділи ДСНС підвезли 312 т води для населення та резервуарів котелень, з них 48 т питної та 264 т технічної.

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4 січня стався прорив на водогоні Горлівка-Торецьк. Без водопостачання зараз Торецьк, Залізне, Північне, Південне і частково Щербинівка, а це близько 38 тис. людей.

Ремонтні роботи гальмують постійні обстріли бойовиків.

Фото: Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк