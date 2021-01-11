После январского локдауна в Украине, который действует до 24 числа, в Украине не планируют продлевать действие жесткого карантина или вводить дополнительные ограничительные меры.

Но ситуация может измениться, ведь коронавирус пока малоизучен.

— Если все будет происходить так, как мы спрогнозировали, то ни продлении карантина, ни дополнительных жестких карантинных ограничений в течение осенне-зимнего периода 2020-2021 не должно быть. Но всегда есть но. Этот вирус коварен, — отметил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Он вспомнил пример Великобритании, которая ослабила меры в декабре 2020 года, но затем снова вынуждена была усилить их после выявления нового штамма коронавируса.

Локдаун в Украине

В Украине ввели жесткий карантин с 8 до 24 января 2021 года.

Меры усилили, чтобы избежать вспышки коронавируса после зимних праздников.

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