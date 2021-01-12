В Украине увеличились штрафы за загрязнение земельных ресурсов. 12 января вступил в силу законопроект, согласно которому сумма денежного взыскания за сильное загрязнение увеличится в 4-6 раз.

Если засорение территории средней тяжести, стоимость возрастет в 2-3 раза. В 2020 году Государственная экологическая инспекция оштрафовала нарушителей на более 500 млн грн.

Средства, полученные в результате штрафов, использовались для восстановления поврежденных земельных ресурсов.

Читайте: В десятки раз: в Украине хотят увеличить штрафы за экологические нарушения

В Украине будут следить за выбросами парниковых газов

С начала 2021 года в Украине действует закон о мониторинге выбросов парниковых газов. Он поможет получить точную информацию о вредных выбросах при производстве.

Глава Госэкоинспекции утверждает, что это важный шаг для решения проблемы изменения климата.

Источник: Государственная экологическая инспекция Украины