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Факты / Украина
Людмила Богданова |

В Украине в 6 раз увеличились штрафы за загрязнение земель

В Украине увеличились штрафы за загрязнение земельных ресурсов. 12 января вступил в силу законопроект, согласно которому сумма денежного взыскания за сильное загрязнение увеличится в 4-6 раз.

Если засорение территории средней тяжести, стоимость возрастет в 2-3 раза. В 2020 году Государственная экологическая инспекция оштрафовала нарушителей на более 500 млн грн.

Средства, полученные в результате штрафов, использовались для восстановления поврежденных земельных ресурсов.

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В Украине будут следить за выбросами парниковых газов

С начала 2021 года в Украине действует закон о мониторинге выбросов парниковых газов. Он поможет получить точную информацию о вредных выбросах при производстве.

Глава Госэкоинспекции утверждает, что это важный шаг для решения проблемы изменения климата.

Источник: Государственная экологическая инспекция Украины

Фото: Depositphotos

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