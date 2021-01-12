В Україні збільшилися штрафи за забруднення земельних ресурсів. 12 січня набрав чинності законопроект, відповідно до якого сума грошового стягнення за сильне забруднення збільшиться у 4-6 разів.

Якщо засмічення території середньої важкості, вартість зросте у 2-3 рази. За 2020 рік Державна екологічна інспекція оштрафувала порушників на понад 500 млн грн.

Кошти, отримані внаслідок штрафів, використовувалися для відновлення пошкоджених земельних ресурсів.

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В Україні стежитимуть за викидами парникових газів

З початку 2021 року в Україні діє закон про моніторинг викидів парникових газів. Він допоможе отримувати точну інформацію про шкідливі викиди під час виробництва.

Очільник Держекоінспекції стверджує, що це важливий крок для вирішення проблеми зміни клімату.

Джерело: Державна екологічна інспекція України