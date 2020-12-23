В Украине хотят увеличить штрафы за экологические нарушения — загрязнение окружающей среды, браконьерство, неправильную утилизацию отходов.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

— У нас есть желание существенно увеличить штрафы в рамках комплексной реформы КУоАП в части экологических вопросов. Где-то повышение будет ограничено индексацией, но почти по всем позициям планируем значительно увеличить штрафы — в несколько и даже в десятки раз, — уточнил Роман Абрамовский.

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Сейчас же в Украине за подобные нарушения предусмотрены мизерные штрафы, например, 17 или 32 грн.

По словам спикера, соответствующий законопроект рассматривается в Комитете по вопросам правовой политики Верховной Рады. Его рассчитывают принять в первом квартале 2021 года.

Проблема с утилизацией отходов в Украине

В Украине существует огромная проблема с утилизацией отходов, в частности медицинских.

Она обострилась после распространения коронавируса и увеличения количества использованного оборудования.

Подробнее об утилизации отходов в Украине читайте на Фактах ICTV.