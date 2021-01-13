Шмыгаль предлагает поддержать субсидиями пользователей электроотопления

Кабинет министров планирует внести изменения в систему назначения субсидий.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль. Он также напомнил, что увеличение тарифов будет предусматривать и увеличение субсидийных выплат для людей.

Премьер подчеркнул, что субсидии для оплаты коммунальных услуг Украины получают 3,1 млн домохозяйств.

— Мы значительно упростили доступ к получению таких субсидий. Можно это сделать онлайн, по почте, оффлайн, без комиссий и проверок.

По состоянию на начало 2021 средний размер субсидии составляет более 1600 грн.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что количество людей, которым субсидия переназначается автоматически, также возрастет.

Новый тариф на электроэнергию

В конце года, 28 декабря Кабмин установил новый тариф на электроэнергию для украинцев, начиная с 1 января.

Так, повышенная стоимость электроэнергии для населения составит 1,68 грн за 1 кВт/ч, и будет действовать до 1 апреля 2021 года.

Если же пользователь будет потреблять более 300 кВт/ч — тариф составит 3,48 грн за 1 кВт/ч.