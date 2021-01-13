Шмигаль пропонує підтримати субсидіями користувачів електроопалення

Кабінет міністрів планує внести зміни до системи призначення субсидій.

Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль. Він також нагадав, що збільшення тарифів передбачатиме і збільшення субсидійних виплат для людей.

Прем’єр наголосив, що субсидії для оплати комунальних послуг в Україні отримують 3,1 млн домогосподарств.

– Ми значно спростили доступ до отримання таких субсидій. Можна це зробити онлайн, поштою, офлайн, без комісій та перевірок.

Станом на початок 2021 року середній розмір субсидії становить понад 1 600 грн.

Денис Шмигаль підкреслив, що кількість людей, яким субсидія перепризначається автоматично, також зросте.

Новий тариф на електроенергію

Наприкінці року, 28 грудня Кабмін встановив новий тариф на електроенергію для українців, починаючи з 1 січня.

Так, підвищена вартість електроенергії для населення, яка становитиме 1,68 грн за 1 кВт/год, діятиме до 1 квітня 2021 року.

Якщо ж користувач споживатиме понад 300 кВт/год – тариф становитиме 3,48 грн за 1 кВт/год.