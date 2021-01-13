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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Шмигаль пропонує підтримати субсидіями користувачів електроопалення

Кабінет міністрів планує внести зміни до системи призначення субсидій.

Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль. Він також нагадав, що збільшення тарифів передбачатиме і збільшення субсидійних виплат для людей.

Прем’єр наголосив, що субсидії для оплати комунальних послуг в Україні отримують 3,1 млн домогосподарств.

– Ми значно спростили доступ до отримання таких субсидій. Можна це зробити онлайн, поштою, офлайн, без комісій та перевірок.

Станом на початок 2021 року середній розмір субсидії становить понад 1 600 грн.

Денис Шмигаль підкреслив, що кількість людей, яким субсидія перепризначається автоматично, також зросте.

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Новий тариф на електроенергію

Наприкінці року, 28 грудня Кабмін встановив новий тариф на електроенергію для українців, починаючи з 1 січня.

Так, підвищена вартість електроенергії для населення, яка становитиме 1,68 грн за 1 кВт/год, діятиме до 1 квітня 2021 року.

Якщо ж користувач споживатиме понад 300 кВт/год – тариф становитиме 3,48 грн за 1 кВт/год.

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