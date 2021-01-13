В Харькове тарифы для горожан на отопление и горячую воду подниматься не будут — Терехов

В Харькове тарифы для горожан на отопление и горячую воду подниматься не будут.

Об этом в своем Telegram-канале заявил секретарь Харьковского городского совета, и.о. мэра Харькова Игорь Терехов.

— Я принял решение — тарифы для горожан на отопление и горячую воду подниматься не будут. Они останутся на уровне 2018 года. Я понимаю, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики будет недовольна этим решением, но я его не изменю, и всю ответственность за него беру на себя. Мы вместе, мы харьковчане, — отметил Терехов.

Напомним, Кабмин планирует установить новую цену на газ. Денис Шмыгаль предложил цену 6,99 грн за кубический метр газа.