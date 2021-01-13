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Факти / Україна / Суспільство
Каріна Зуєва |

У Харкові тарифи для городян на опалення і гарячу воду підвищувати не будуть – Терехов

У Харкові тарифи для городян на опалення і гарячу воду підвищувати не будуть.

Про це в своєму Telegram-канале заявив секретар Харківської міської ради, в.о. мера Харкова Ігор Терехов.

– Я прийняв рішення – тарифи для городян на опалення і гарячу воду підніматися не будуть. Вони залишаться на рівні 2018 року.

Я розумію, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики буде незадоволена цим рішенням, але я його не зміню, і всю відповідальність за нього беру на себе. Ми разом, ми харків’яни, – зазначив Терехов.

Нагадаємо, Кабмін планує ухвалити нову ціну на газДенис Шмигаль запропонував ціну 6,99 грн за кубічний метр газу. Він зауважив, що на сьогодні це найнижча ціна на українській біржі.

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