У Харкові тарифи для городян на опалення і гарячу воду підвищувати не будуть.

Про це в своєму Telegram-канале заявив секретар Харківської міської ради, в.о. мера Харкова Ігор Терехов.

– Я прийняв рішення – тарифи для городян на опалення і гарячу воду підніматися не будуть. Вони залишаться на рівні 2018 року. Я розумію, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики буде незадоволена цим рішенням, але я його не зміню, і всю відповідальність за нього беру на себе. Ми разом, ми харків’яни, – зазначив Терехов.

Нагадаємо, Кабмін планує ухвалити нову ціну на газ. Денис Шмигаль запропонував ціну 6,99 грн за кубічний метр газу. Він зауважив, що на сьогодні це найнижча ціна на українській біржі.