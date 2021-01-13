На время карантина: Кабмин планирует установить новую цену на газ

Во время карантина в Украине может начать действовать государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей.

Денис Шмыгаль предложил цену 6,99 грн за кубический метр газа. Он отметил, что на сегодня это самая низкая цена на украинской бирже.

Соответствующее поручение уже получили Минэнерго, Минэкономики и Минюст: проект постановления будет подготовлен безотлагательно.

Эксперты отмечают, что рост цены на газ в Украине начался в 2020 году из-за перехода на рыночные цены. В начале 2021 страну охватили тарифные протесты.

По требованию Дениса Шмыгаль Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, должна в срочном порядке провести проверку газопоставщиков с неправомерно высокими тарифами на транспортировку газа.

Накануне Кабмин разработал два подхода к уменьшению цены на газ в Украине.

Один из вариантов предложили в Министерстве энергетики, другой — в государственной компании Нафтогаз.

Отдельно решением проблемы роста тарифов на коммунальные услуги занимается Слуга народа. В ближайшее время депутаты представят свои наработки.