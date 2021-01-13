Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою. Лідери обговорили активізацію торговельно-економічної співпраці та продовження діалогу на найвищому рівні.

Співрозмовники погодилися на проведення третього засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва, щойно це стане можливим.

Володимир Зеленський порушив питання солідарного розподілу сертифікованої вакцини та можливості її отримання Україною найближчим часом.

– Буду вдячний за сприяння в наданні перших вакцин COVAX вже у січні-лютому, – сказав глава України.

Окремо президенти зупинилися на справі Ігоря Гоменюка. Володимир Зеленський подякував португальській стороні за справедливу компенсацію й турботу про рідних загиблого.

– Ми впевнені, що португальська сторона забезпечить повне та неупереджене розслідування обставин смерті громадянина України Ігоря Гоменюка у березні 2020 року, – зазначив Володимир Зеленський.

Марселу Ребелу де Соуза зазначив, що Україна та Португалія – це Європа, і він підтримує євроінтеграційні прагнення нашої держави.

Володимир Зеленський поновив запрошення своєму португальському колезі здійснити офіційний візит до України. У відповідь Марселу Ребелу де Соуза запросив Володимира Зеленського відвідати Португалію з візитом ще за головування Португалії в ЄС у першому півріччі 2021 року.

Візит Санду до Києва

12 січня Майя Санду відвідала Київ з офіційним візитом. Вона зустрілася з керівництвом України.

Про те, як позначиться візит Санду до Києва на відносинах між Україною і Молдовою, читайте на Фактах ICTV.