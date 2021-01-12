Владимир Зеленский 12 января встретится с новым президентом Молдовы Майей Санду, которая посетит Киев с официальным визитом.

По результатам переговоров главы государств должны подписать ряд двусторонних документов, однако о каких именно договоренностях идет речь, в Офисе президента не сообщают.

Кстати, посещение Украины — это первый зарубежный визит Майи Санду после ее избрания президентом.

В Киеве из-за официального визита Санду возможно частичное ограничение движения транспорта. Об этом сообщило Управление государственной охраны Украины.

— 12 января в связи с официальным визитом в Украину президента Молдовы Майи Санду возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве. Так, в столице возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках центральной части города, — отметили в ведомстве.

Как визит Санду повлияет на отношения Украины с Молдовой

— Что касается развития украино-молдовских отношений после визита Майи Санду в нашу страну, то прогноз достаточно прост и понятен. Между Санду, когда она была еще премьер-министром, и Владимиром Зеленским установились достаточно конструктивные партнерские отношения, — отметил политолог Владимир Фесенко.

Однако тогда она ушла в отставку, и развитие этих отношений пришлось поставить на паузу.

По словам политолога, сейчас существуют объективные основания к партнерству между нашими странами. И Молдова, и Украина имеют ассоциации с Европейским Союзом и разделяют интеграционные цели в ЕС.

— Сейчас во главе Молдовы человек, который имеет евроинтеграционные стремления. Она также мировоззренчески имеет общие позиции с украинским президентом, — отметил Фесенко.

Визит Санду в Киев — это показатель того, что отношения между Украиной и Молдовой приобретают новый импульс для дальнейшего развития.

Однако существует проблема, которая не связана ни с Санду, ни с Зеленским.

— Она связана с внутренней ситуацией в Молдове. Если после выборов в парламенте окажется проевропейское большинство, тогда конструктивное направление развития наших отношений будет усиливаться, а масштабы взаимодействия расти, — заявил Владимир Фесенко.

Однако если на парламентских выборах победят пророссийские силы, то ситуация будет противоречивой.

На уровне президентов ситуация останется конструктивной, однако парламент может вносить свои противоречия.

Молдова — парламентско-президентская республика, поэтому полномочия президента ограничены.

Санду стала президентом Молдовы

10 декабря Конституционный суд Молдовы признал Майю Санду новоизбранным президентом страны. Санду победила на выборах президента Молдовы, состоявшихся 15 ноября. Ее поддержали 932 477 жителей страны.

Ранее она возглавляла правительство Молдовы.