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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Після локдауну адаптивний карантин – Ляшко про обмеження з 25 січня

У Міністерстві охорони здоров’я України не наполягатимуть на продовженні локдауну в Україні, який запровадили в країні з 8 до 24 січня 2021 року.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

У відомстві не планують надалі запроваджувати жорсткі заходи. У країні діятиме адаптивний карантин, який дозволить посилювати обмеження у тих регіонах країни, де спостерігатиметься погіршення епідситуації.

Попри прогнози, такий сценарій не є остаточним.

У ситуації з поширенням коронавірусу існують змінні, які не можна передбачити, додав Ляшко.

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Завдяки заходам МОЗ планує подолати пандемію.

Детальніше про обмеження локдауну в Україні 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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