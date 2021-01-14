У Міністерстві охорони здоров’я України не наполягатимуть на продовженні локдауну в Україні, який запровадили в країні з 8 до 24 січня 2021 року.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

У відомстві не планують надалі запроваджувати жорсткі заходи. У країні діятиме адаптивний карантин, який дозволить посилювати обмеження у тих регіонах країни, де спостерігатиметься погіршення епідситуації.

Попри прогнози, такий сценарій не є остаточним.

У ситуації з поширенням коронавірусу існують змінні, які не можна передбачити, додав Ляшко.

Локдаун в Україні

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили жорсткий карантин.

Завдяки заходам МОЗ планує подолати пандемію.

Детальніше про обмеження локдауну в Україні 2021 читайте на Фактах ICTV.