Це викликає занепокоєння: НАТО про присутність військ РФ у Криму

НАТО відстежує військову присутність Росії в регіоні Чорного моря й окупованому Криму і стурбований її розширенням.

Генсекретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ уточнив, що альянс, зокрема, спостерігає зростання військового будівництва з боку Росії від Крайньої Півночі до Балтійського регіону, Чорного моря, Близького Сходу і Північної Африки.

– Що стосується питання про збільшення російської присутності в Лівії і в Африці в цілому, звичайно, це те, за чим ми стежимо – і дуже уважно відстежуємо в НАТО, це частина моделі збільшення російської присутності не тільки в Лівії, а й в інших частинах Африки, і на Близькому Сході, в Сирії і в Чорноморському регіоні в Криму, а також у Балтійському регіоні і на Крайній Півночі І це викликає велику стурбованість, – наголосив генсекретар.

Ядерні плани РФ у Криму

Російська Федерація готується до широкого розміщення ядерної зброї в окупованому Криму. Про це під час розмови з журналістами розповів міністр оборони України Андрій Таран.

Як відбулась анексія Криму

16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий референдум про статус півострова.

Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про “включення Криму до складу РФ”. Відтак Росія анексувала українську територію.

Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому “референдумі” та запровадили санкції проти Росії.