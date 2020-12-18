РФ планирует разместить в Крыму ядерное оружие — Таран

Российская Федерация готовится к широкому размещения ядерного оружия в оккупированном Крыму.

Об этом в беседе с журналистами рассказал министр обороны Украины Андрей Таран.

— Подготовка РФ к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины и других европейских стран, — заявил Андрей Таран.

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Он отметил, что не менее угрожающей ситуация может быть и для Турции, поскольку страну с Крымом разделяет только Черное море.

Кроме этого, в его акватории РФ активно пытается препятствовать навигации воздушных судов и судоходства.

РФ построят новую ТЭС в Крыму

О том, что РФ планирует построить новую ТЭС в оккупированном Крыму, стало известно в начале ноября.

Главной причиной стала нехватка электроэнергии для Черноморского флота Российской Федерации.

На строительство теплоэлектростанции может уйти не менее шести лет.