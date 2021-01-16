Без посредников: Денисова готова содействовать обмену удерживаемых украинцев с ОРДЛО

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова приветствует решение ОРДЛО передать украинской стороне часть удерживаемых граждан и выражает готовность содействовать их возвращению.

— Приветствую решение передать на подконтрольную правительству Украины территорию некоторых незаконно удерживаемых наших сограждан, ведь работа по освобождению всех незаконно удерживаемых граждан Украины ежедневно осуществляется Офисом президента Украины, Офисом уполномоченного и представителями украинской стороны в рамках ТКГ, — написала Денисова.

Также она выразила готовность способствовать возвращению граждан, которые находятся в местах несвободы на территории РФ, временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

— Выражаю свою готовность делать следующие шаги для продолжения процесса взаимного освобождения граждан без всякого посредничества, — добавила она.

Российские СМИ распространили информацию о том, что часть граждан Украины, удерживаемых в местах лишения свободы на территории ОРДЛО, будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне при посредничестве Виктора Медведчука.

Представители так называемых “ЛНР” и “ДНР” в ТКГ Владислав Дейнего и Наталья Никанорова в совместном заявлении сообщили, что о передаче удерживаемых лиц Медведчук был уведомлен письмом 15 января.