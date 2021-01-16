Нарушение договоренностей: Кравчук об обмене удерживаемых через Медведчука

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что передача части удерживаемых граждан Украины Виктору Медведчуку без участия уполномоченных государственных органов является нарушением международных договоренностей на высшем уровне.

— Я расцениваю заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований и синхронизированные с ними действия господина Медведчука как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта, — заявил Кравчук.

О, каком обмене говорится

Боевики “Л/ДНР” заявляют, что накануне Крещения (19 января) передадут нескольких удерживаемых лиц на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщают пропагандистские ресурсы боевиков.

Срыв новогоднего обмена пленными

В конце ноября стало известно, что боевики и РФ отказались от новогоднего обмена пленными в 2020 году.

Агрессор обвинил украинскую власть в невыполнении Минских договоренностей.

Глава российской делегации Борис Грызлов обвинил Украину в том, что освобождены в результате предыдущих обменов лица “подвергаются преследованиям”, что разрушает диалог относительно следующего обмена пленными.