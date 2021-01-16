Без посередників: Денісова готова сприяти обміну утримуваних українців з ОРДЛО

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вітає рішення ОРДЛО передати українській стороні частину утримуваних громадян і висловлює готовність сприяти їх поверненню.

– Вітаю рішення передати на підконтрольну Уряду України територію деяких незаконно утримуваних наших співгромадян, адже робота щодо звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України щоденно здійснюється Офісом Президента України, Офісом Уповноваженого та представниками української сторони у рамках ТКГ, – написала Денісова.

Також вона висловила готовність сприяти поверненню громадян, які перебувають в місцях несвободи на території РФ, тимчасово окупованого Криму і частини Донбасу.

– Висловлюю свою готовність робити наступні кроки для продовження процесу взаємного звільнення громадян без будь-якого посередництва, – додала вона.

Російські ЗМІ поширили інформацію про те, що частина громадян України, які утримуються в місцях позбавлення волі на території ОРДЛО, будуть в односторонньому порядку передані українській стороні через посередництво Віктора Медведчука.

Представники так званих “ЛНР“ і “ДНР“ в ТКГ Владислав Дейнего і Наталія Никанорова в спільній заяві повідомили, що про передачу утримуваних осіб Медведчук був повідомлений листом 15 січня.