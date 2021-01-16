PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Порушення домовленостей: Кравчук про обмін утримуваних через Медведчука

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що передача частини утримуваних громадян України Віктору Медведчуку без участі уповноважених державних органів є порушенням міжнародних домовленостей на найвищому рівні.

– Я розцінюю заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень і синхронізовані з ними дії пана Медведчука як чергову спробу ухилитися від виконання міжнародних домовленостей на найвищому державному рівні і зобов’язань, які взяла на себе РФ як сторона конфлікту, – заявив Кравчук.

Про, який обмін йдеться

Бойовики “Л/ДНР” заявляють, що напередодні Водохреща (19 січня) передадуть декількох утримуваних осіб на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляють пропагандистські ресурси бойовиків.

Зрив новорічного обміну полоненими

Наприкінці листопада стало відомо, що бойовики та РФ відмовилися від новорічного обміну полоненими у 2020 році.

Агресор звинуватив українську владу у невиконанні Мінських домовленостей.

Голова російської делегації Борис Гризлов звинуватив Україну у тому, що звільнені внаслідок попередніх обмінів особи “зазнають переслідувань”, що руйнує діалог щодо наступного обміну полоненими.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка