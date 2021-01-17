Во время проведения повторных местных выборов в Броварах и Борисполе Киевской области зафиксировали нарушения.

На участке №232 в Броварах наблюдатели обнаружили женщину, которая длительное время находилась в помещении, здоровалась с избирателями и отмечала их фамилии на листе бумаги.

На место происшествия вызвали полицию, она задокументировала правонарушение и изъяла лист с записями.

Кроме того, на этом же участке и на соседнем, №233, зафиксировали два факта фотографирования избирателями своих бюллетеней.

Во время выборов в Борисполе граждане также фотографировали бюллетени — нарушение обнаружили на участках №193 и №213.

Информации о нарушениях в Новгород-Северском пока нет.

Выборы в Украине

17 января в трех городах Украины, Броварах, Борисполе Киевской области и Новгород-Северском Черниговской области, проходят повторные местные выборы.

В первом городе голосование назначили по решению суда, в двух последних — из-за смерти от коронавируса победителей предыдущих гонок.

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Источник: Чесно

Фото: Сергей Огородник, Dreamstime