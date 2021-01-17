Під час проведення повторних місцевих виборів у Броварах та Борисполі Київської області зафіксовано порушення.
На дільниці №232 у Броварах спостерігачі виявили жінку, яка тривалий час перебувала у приміщенні, віталася з виборцями та відзначала їхні прізвища на аркуші паперу.
На місце події викликали правоохоронців, вони задокументували правопорушення та вилучили аркуш із записами.
Крім того, на цій же дільниці та на сусідній, №233, зафіксовано два факти фотографування виборцями своїх бюлетенів.
Під час виборів у Борисполі громадяни також фотографували бюлетені – порушення виявили на дільницях №193 та №213.
Інформації щодо порушень у Новгород-Сіверському поки немає.
Вибори в Україні
17 січня у трьох містах України, Броварах, Борисполі Київської області та Новгород-Сіверському Чернігівської області, проходять повторні місцеві вибори.
У першому місті голосування відбувається за рішенням суду, у двох останніх – через смерть від коронавірусу переможців попередніх перегонів.
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Джерело: Чесно
Фото: Сергій Огородник, Dreamstime