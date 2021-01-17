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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Фото бюлетенів: виявлено порушення під час виборів у Броварах і Борисполі

Під час проведення повторних місцевих виборів у Броварах та Борисполі Київської області зафіксовано порушення.

На дільниці №232 у Броварах спостерігачі виявили жінку, яка тривалий час перебувала у приміщенні, віталася з виборцями та відзначала їхні прізвища на аркуші паперу.

На місце події викликали правоохоронців, вони задокументували правопорушення та вилучили аркуш із записами.

Крім того, на цій же дільниці та на сусідній, №233, зафіксовано два факти фотографування виборцями своїх бюлетенів.

Під час виборів у Борисполі громадяни також фотографували бюлетені – порушення виявили на дільницях №193 та №213.

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Інформації щодо порушень у Новгород-Сіверському поки немає.

вибори у броварах

Вибори в Україні

17 січня у трьох містах України, Броварах, Борисполі Київської області та Новгород-Сіверському Чернігівської області, проходять повторні місцеві вибори.

У першому місті голосування відбувається за рішенням суду, у двох останніх – через смерть від коронавірусу переможців попередніх перегонів.

Детальніше про вибори в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Чесно

Фото: Сергій Огородник, Dreamstime

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