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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Выборы в Киевской области: полиция составила уже 24 админпротокола

При проведении повторных местных выборов в Киевской области, полиция получила почти 70 сообщений о нарушениях и составила 24 административных протокола.

В частности, работники полиции составили протоколы по жителю Броваров, который пришел голосовать без средств индивидуальной защиты и нецензурно выражался в помещении УИК.

Также сообщения касались фотографирования избирательных бюллетеней.

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За публичное разглашение избирателями результатов волеизъявления составили протоколы 22 протокола.

В воскресенье, 17 января, повторные выборы городских голов проходят в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском. В двух последних городах перевыборы проходят в связи со смертью действующих мэров.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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