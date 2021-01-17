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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Вибори на Київщині: поліція склала вже 24 адмінпротоколи

Під час проведення повторних місцевих виборів у Київській області, поліція отримала майже 70 повідомлень про порушення та склала 24 адміністративні протоколи.

Зокрема, працівники поліції склали протоколи щодо мешканця Броварів, який прийшов голосувати без засобів індивідуального захисту та нецензурно висловлювався в приміщенні ДВК.

Також повідомлення стосувалися фотографування виборчих бюлетенів.

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За публічне розголошення виборцями результатів волевиявлення склали протоколи 22 протоколи.

У неділю, 17 січня, повторні вибори міських голів проходять у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському. У двох останніх містах перевибори проходять через смерть чинних мерів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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