В Украине цены на газ в среднем снизятся на 30%. До конца отопительного сезона украинцы будут платить 6,99 грн за кубометр газа.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 18 января.

Цена в 6,99 грн за куб будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

Поставщики газа не смогут поднимать цену выше 6,99 грн за куб.

— Установленная правительством цена ниже на 1,5 грн за куб от той, которая была в 2018-2019 годах. В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тыс. грн (75% от минимальной зарплаты). Установленная нами цена означает, что средняя платежка будет примерно на 500 грн меньшей. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Во время заседания премьер-министр отметил, что правительство не отказывается от развития рынка газа в стране, но без вмешательства чиновников в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн.

По словам Шмыгаля, такая ситуация в Украине сложилась в результате несовершенной конкуренции и монополизации рынка.

— Рынок газа — это конец монополизма и сверхприбылям отдельных олигархов. Это возможность выбирать своего поставщика газа и получать лучшую цену, услуги и сервис. Рынок газа также положит край кражам голубого топлива и обворовыванию государственных компаний через различные схемы, — добавил глава правительства.

Также правительство ожидает от НКРЭКУ принятие решения о снижении предельного тарифа на распределение газа до 1,79 грн за куб.

Почему правительство вмешалось в ситуацию с ценами на газ

В 2020 году НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

Так, средний тариф для поставки тепла для населения должен был составить около 12 грн.

Причиной в комиссии назвали то, что в стране сильно снизились объемы производства тепловой энергии. Однако затраты на ее производство росли, поэтому и было принято решение о росте цены.