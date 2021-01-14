На период карантина или до конца отопительного сезона в Украине введут государственное регулирование цен на газ для всех бытовых потребителей.

Соответствующее решение было принято на совещании у президента 13 января.

А премьер Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров поручил профильным министерствам безотлагательно подготовить проект постановления Кабмина о введении государственного регулирования цен на газ с целью защиты бытовых потребителей от чрезмерного роста.

Предлагаемая цена — 6,99 грн за кубометр. Ожидается, что она будет действовать уже с февраля.

В то же время, как отметил премьер, решение о государственном регулировании цен на газ на уровне 6,99 грн за кубический метр не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа в Украине.

— Подход, когда цена газа регулирует спрос и предложение, работает во всех развитых странах. Газ становится таким же товаром, как хлеб или услуги интернета. Конкуренция означает устранение монополии отдельных газопоставщиков, которые зарабатывали сверхприбыли, а потому были заинтересованы, чтобы рынок никогда не заработал. В то же время, пока рынок газа в Украине продолжает формироваться, государство должно поддержать людей. Поэтому решение о государственном регулировании цен временное и будет задействовано до конца отопительного сезона или до конца карантина. За это время правительство и другие органы власти смогут сформировать все условия, чтобы рыночные правила заработали в полной мере. Такие правила будут означать, что отдельные газопоставщики больше не смогут пользоваться своим монопольным положением и запредельно повышать тарифы, — отметил Денис Шмыгаль.

Не поняли логики

Между тем экспертная среда от такого решения не в восторге. Ведь сам факт возобновления правительственного регулирования цены уже противоречит рыночной логике. А она следующая: цена зависит прежде всего от баланса спроса и предложения. Весной газ дешевеет, осенью — дорожает.

О возможном подорожании топлива украинцев предупреждали заранее и предлагали уберечься от него благодаря сезонным или годовым предложениям по более низкой цене. Чем раньше люди подключились к таким тарифным пакетам, тем меньше платят зимой. Даже в январе клиенты некоторых компаний с “годовым тарифом” платят от 4,73 грн за кубометр.

Чтобы воспользоваться такими предложениями, стоило лишь проанализировать предложения разных компаний на рынке, выбрать лучшее для себя и перейти к выбранному поставщику.

Более того, даже месячных тарифов по 7-8 грн на рынке было достаточно. По 6,99 грн за кубометр газ можно было купить еще в январе. Именно такое предложение было самым выгодным. Другие предложения от 7 до 8 грн за кубометр стимулировали конкуренцию и развитие настоящего рынка. Опять же, чтобы воспользоваться его преимуществами, надо было только сменить поставщика.

К сожалению, большинство украинцев этого не сделали из-за нехватки информации или препятствий со стороны облгазов и аффилированных с ними газсбытов. А некоторые люди вместо этого решили перекрывать дороги.

И теперь конкуренция на рынке может исчезнуть.

Кто виноват в завышении цен?

Интересно, что цены у региональных газсбытов, аффилированных с облгазами, были существенно выше цен других компаний, которые пытались конкурировать за потребителя. Апогея они достигли в январе, когда цены отличались почти на 3 грн в кубометре. Но именно эти газсбыты исторически поставляют топливо большинству потребителей.

Почему власть обратила внимание на это лишь в январе? Специалисты ожидали реакции Антимонопольного комитета и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), еще осенью.

Зато Антимонопольный комитет только 13 января опубликовал заявление, что “видит признаки доминирования группы РГК на рынке природного газа”.

— Действия этой группы, а именно у них цены на газ самые высокие среди всех поставщиков, тщательно изучаются Комитетом. Председатель АМКУ Ольга Пищанская поручила региональным отделениям Комитета провести углубленное исследование рынка поставок природного газа на предмет соблюдения субъектами рынка природного газа и органами власти требований законодательства о защите экономической конкуренции, — говорится в сообщении АМКУ.

Что будет с “годовыми” тарифами ниже 6,99 грн?

Противоречиво на регулирование цен на газ отреагировали и те потребители, которые предусмотрительно воспользовались сезонными предложениями газоснабжающих компаний и заказали газ на зиму или год по более низкой цене, чем установило правительство.

В частности клиенты одной из газоснабжающих компаний в разные месяцы подключились к тарифному плану Годовой, в котором стоимость газа составляла 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за кубометр.

К счастью этих потребителей, данные тарифы останутся в силе.

Между тем в Нафтогазе уже заявили, что готовы обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб до завершения карантина или отопительного сезона. Такая цена будет в рамках тарифного плана Месячный.

“Темная сторона” регулируемой цены

Для обычного потребителя единая цена 6,99 грн может показаться благом. Мол, это ограничит высокие ценники компаний, которые имеют доминирующее положение на рынке.

Впрочем, на практике такое ограничение может только навредить отрасли и экономике в целом. Потому что региональные газсбыты сохранят свое доминирующее положение. Остальные компании не смогут эффективно конкурировать с ними в таких условиях. И в итоге идея построения свободного, конкурентного рынка уничтожается.

Важно понять и сам механизм ограничения цены — всех деталей еще не обнародовали. Если правительство просто установит предельную цену — это немного выровняет условия для компаний, но может иметь юридические последствия. Компании имеют право судиться за требование продавать товар ниже его рыночной стоимости, потому что это грозит банкротством, и требовать компенсации убытков.

Если же правительство пойдет по пути ПСО (режима возложения специальных обязанностей) на Нафтогаз Украины или его дочернюю компанию Укргаздобыча, то государственная компания снова будет обязана предоставлять ресурс ниже рыночной стоимости частным компаниям. Так отрасль работала до реформы и следствием этого стали миллиардные долги этих компаний перед Нафтогазом. Газсбыты брали ресурс, но вполне не рассчитывались за него, а также это создавало серьезные коррупционные риски от существования разницы в цене на ресурс газа для населения и других потребителей.

Кроме того, при режиме ПСО правительство обязуется компенсировать разницу между регулируемыми и рыночными ценами из госбюджета. Это означает, что за весь газ, проданный бытовым потребителям и предприятиям теплокоммунэнерго, заплатят еще раз — из наших налогов. Именно так все происходило по август 2020 года, когда заработал рынок газа для населения.

Стоит помнить, что это не какие-то эфемерные деньги, а наши с вами налоги, которые при других обстоятельствах можно было бы направить на образование, медицину или на те же адресные субсидии.

Вместо этого из госказны часть реальной стоимости газа будут покрывать не только малообеспеченным семьям, а всем украинцам, даже олигархам. Хотя состоятельные семьи вполне могли бы оплатить рыночную стоимость газа — без какого-либо государственного регулирования.

— Заниженной ценой на газ будет пользоваться как бабка-пенсионерка в селе, так и владелец трехэтажного дома на 1000 квадратных метров где-то в Конча-Заспе. ИТшник, зарплата которого вполне позволяет платить рыночную цену за газ, также будет получать искусственно заниженную нерыночную цену. И это социальная несправедливость, — добавляет энергетический эксперт Андрей Зинченко. — Как решать проблему правильно? В мире давно наработаны лучшие практики защиты уязвимых слоев населения без убийства рынка. Это делается через адресные субсидии малообеспеченным из госбюджета. То есть живые деньги в руки именно тем, кто нуждается, а не искусственное занижение цен для всех.

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Фактор МВФ

Напомню, в свое время реформа рынка газа была одной из предпосылок сотрудничества с Международным валютным фондом. Западные партнеры неоднократно обращали внимание на необходимость рыночных преобразований в отрасли. И в 2015 году парламент даже принял соответствующий закон.

Вот только его реализация до сих пор тормозится олигархами и популистами.

— Олигархи могут разрушить как рынок газа, где теряют позиции благодаря конкуренции, так и сотрудничество с МВФ, — резюмирует инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital Сергей Фурса. — Вместо продолжения построения рынка, где конкуренция все расставит на свои места, вместо вопросов от Антимонопольного комитета к облгазам Фирташа, похоже, что мы снова разрушим ростки цивилизации и вернемся к привычной коммунистической экономике.

Восстановление госрегулирования цены именно во время работы миссии МВФ в Украине действительно может негативно повлиять на решение Фонда выдать очередной транш кредита, уверены эксперты.

— Если МВФ займет принципиальную позицию, то никаких траншей не будет. Популизм власти может привести к потере финансирования МВФ… Придется включать печатный станок или под бешеные проценты выпускать ОВГЗ, что однозначно ведет к кризису. Тарифная лояльность, низкие тарифы могут быть обеспечены ценой финансовой нестабильности, в которую страна может войти во второй половине 2021 года, — прогнозирует президент Центра глобальных исследований Стратегия XXI Михаил Гончар.

“Проглотит” ли МВФ это тарифное решение, учитывая его обоснование правительством, как временное?

— Мне трудно себе представить, чтобы Фонд давал деньги при таком нарушении собственных предварительных условий, но они могут дождаться отмены решения и восстановления рынка газа для населения в конце отопительного сезона. Далее Фонд может потребовать гарантий того, что подобные действия не повторятся в будущем — например, законодательных ограничений на принятие Кабмином подобных решений, — предполагает экс-и.о. министра экономики, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта.

Поэтому специалисты призывают власти сдержать слово и восстановить полноценную работу рынка по окончанию карантина (или отопительного сезона).

— Не хотелось бы, чтобы это время, эта передышка с 6,99 стала просто локальным временным решением, чтобы снять напряжение. Это время должно быть использовано для того, чтобы привести в порядок рынок как таковой и взаимоотношения на нем, — отмечает Алексей Хабатюк, заместитель главы департамента энергоэффективности НАК Нафтогаз Украины. — Правила должны быть одни для всех, и они должны выполняться. Здесь ответственность ложится на НКРЭКУ и Антимонопольный комитет. Один лицензирует деятельность облгазов, второй следит за недопущением монополий, — или если монополии есть, чтобы они не злоупотребляли своим положением — не завышали цены, не совершали сговор.

А что с доставкой газа?

Интересно, что правительство ограничило цену самого газа. А вот стоимость его доставки (распределения) — не может. Соответствующие тарифы устанавливает НКРЭКУ.

С января 2021 эти тарифы выросли в среднем в 1,6 раза. Меньше всего — 37 коп за кубометр в месяц — будут платить киевляне, а больше всего — более 3 гривен — часть Винницкой области.

Впрочем, на фоне акций протеста и возвращения к государственному регулированию цены газа, тарифы на доставку хотят пересмотреть еще раз. НКРЭКУ начинает тщательную проверку всех облгазов (операторов ГРМ), которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на распределение газа.

— Мы хотим выйти на системное и сбалансированное решение. Особенно проблемная сейчас ситуация в населенных пунктах, где функционируют малые операторы ГРМ, которые обслуживают небольшое количество потребителей. Этот вопрос также должен быть решен в ближайшее время, — отметил Денис Шмыгаль.

13 января НКРЭКУ уже приняла решение провести внеплановые выездные проверки компаний Лубныгаз и Сумыгаз.

К информационно-консультационному центру ГазПравда поступали многочисленные обращения от потребителей природного газа на тему препятствий, которые оказывают эти облгазы совместно с аффилированными газсбытами для тех потребителей, которые хотят поменять своего поставщика.

— Важно, чтобы Лубныгаз и Сумыгаз получили наказание — максимальный штраф или даже лишение лицензии, — отмечает координаторка жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети Опора Татьяна Бойко.

Так можно ли уменьшить счета за газ?

Можно. Но не в чиновничьих кабинетах, а в конкретных домах. И не через правительственные постановления, а через энергоэффективные мероприятия.

— Лучший способ уменьшить платежку — поднять энергоэффективность собственного жилья. И здесь государство должно было бы проявить максимальную активность, предоставляя украинцам финансовый инструмент для утепления собственного жилья. Только вдумайтесь — экономия тепла для некоторых домов, построенных в советское время, составляет 60% при комплексной термомодернизации, — напоминает Андрей Зинченко.

Специалисты объясняют: счета за тепло можно уменьшить вдвое и больше, комплексно утеплив дом и модернизировав внутренние системы. В итоге все это существенно уменьшит потребление, а следовательно — и счета за газ и его доставку. Но вместо этого украинцы требуют дешевого топлива от правительства.

— Январь и февраль каждого года чиновники и граждане в едином порыве начинают искать “дешевых тарифов”. В основном это заканчивалось или возложением на кого-то обязательства продавать газ дешевле, или увеличением субсидий на десяточек миллиардиков, или игнором со стороны правительства того, что городские предприятия загоняются в долговую яму. Или всем вместе. Единственным способом сократить счета является комплексная термомодернизация домов и модернизация городских систем для того, чтобы сократить объем потребленного энергоресурса. Все остальное — танцы с бубнами, которые не могут закончиться ничем реальным даже теоретически, — отмечает председатель Ассоциации энергоэффективных городов Украины Святослав Павлюк.

Специалисты отмечают: рынок газа требует безотлагательного решения проблем, но исключительно рыночными механизмами.

— Государство должно создавать все условия для того, чтобы конкуренция на розничном рынке газа увеличивалась, а украинцы получали максимально выгодные предложения и могли легко менять поставщика, который их не устраивает. Для этого нужно устранить барьеры, которые постоянно создают облгазы и аффилированные с ними газсбыты. А государственное регулирование цен подрывает основы рынка, ведь лишает потребителей права выбора лучшего предложения, — добавляет Татьяна Бойко.