В Україні ціни на газ у середньому знизяться на 30%. До кінця опалювального сезону українці платитиму 6,99 грн за кубометр газу.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 18 січня.

Ціна у 6,99 грн за куб діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину.

Постачальники газу не матимуть можливості підіймати ціну вище 6,99 грн за куб.

– Встановлена урядом ціна є нижчою на 1,5 грн за куб від тієї, яка була у 2018-2019 роках. У зимові місяці тих років платіжки в середньому становили 2,5-3 тис. грн (75% від мінімальної зарплатні). Встановлена нами ціна означає, що середня платіжка буде приблизно на 500 грн меншою. І становитиме приблизно 40% від мінімальної зарплати, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час засідання прем’єр-міністр наголосив, що уряд не відмовляється від розвитку ринку газу у країні, проте без втручання чиновників у лютому кубометр газу міг здорожчати до 12 грн.

За словами Шмигаля, така ситуація в Україні склалася в результаті недосконалої конкуренції та монополізації ринку.

– Ринок газу — це кінець монополізму та надприбуткам окремих олігархів. Це можливість обирати свого газопостачальника та отримувати кращу ціну, послуги та сервіс. Ринок газу також покладає край крадіжкам блакитного палива та обкраданню державних компаній через різни схеми, – додав очільник уряду.