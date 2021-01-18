Две политические силы предварительно назвали победителей местных выборов мэра Борисполя и Новгород-Северского.

Подсчет голосов свидетельствует, что мэром Борисполя становится Владимир Борисенко.

— Поздравляем с убедительной победой кандидата от Европейской Солидарности Владимира Борисенко на выборах городского головы в Борисполе, — отметили в представительстве ЕС.

В то же время, черниговская политсила Родной дом объявила победителем в Новгород—Северском своего кандидата Людмилу Ткаченко.

— Согласно параллельному подсчету голосов на выборах Новгород-Северского городского головы побеждает Людмила Ткаченко, — говорится в заявлении.

17 января повторное голосование на выборах мэров проходило в трех городах — Броварах, Борисполе и Новгороде—Северском. Проведение повторных выборов мэров в Борисполе и Новгород—Северском обусловлено смертью победителей избирательной гонки.

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