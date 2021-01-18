Дві політичні сили попередньо назвали переможців місцевих виборів мера Борисполя та Новгород-Сіверського.

Підрахунок голосів свідчить, що міським головою Борисполя стає Володимир Борисенко.

– Вітаємо з переконливою перемогою кандидата від Європейської Солідарності Володимира Борисенка на виборах міського голови у Борисполі, – зазначили у представництві ЄС.

Водночас, чернігівська політсила Рідний дім оголосила переможцем у Новгород-Сіверському свого кандидата Людмилу Ткаченко.

– Згідно з паралельним підрахунком голосів на виборах Новгород-Сіверського міського голови перемагає Людмила Ткаченко, – йдеться в заяві.

17 січня повторне голосування на виборах мерів проходило у трьох містах – Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському. Проведення повторних виборів мерів у Борисполі і Новгород-Сіверському обумовлені смертю переможців виборчих перегонів.

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