Стоимость газа в сентябре 2019 года составляла около 6,9 грн за кубометр вместе с доставкой, а общий объем имеющегося топлива — 19 млрд кубометров. Этого хватало для прохождения 1,5 отопительных сезонов.

По непонятным причинам договоры на поставку дешевого топлива никто не оформлял, зато закачка дешевого топлива в хранилища продолжалась.

Об этом заявил экс-премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

— Все, что нужно было принять позавчера, принимают послезавтра. Я не понимаю причину решение о росте цен на газ сейчас. С мая 2019 года я требовал от НАК Нафтогаз Украины снижать цену. Мы шли (правительство Гройсмана передавало дела правительству Гончарука), цена газа была 6,9 тыс. грн (за тысячу кубометров) вместе со стоимостью на доставку. И дальше рынок падал, — заявил Владимир Гройсман.

Как отметил Владимир Гройсман, на фоне снижения цены на газ общий объем запасов газа составил в августе 2019 года 19 млрд кубометров топлива. Далее газ продолжали закупать по низким ценам.

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— У меня вопрос: а почему в 2020 году не заключили договора с украинцами на год-два вперед? Газа было достаточно по более низкой цене (чем сейчас). И можно было дать возможность людям получить газ дешево. Купили дешевле — получили дешевле. А не втридорога (как сейчас). И кто это допустил, и кто понесет ответственность? Почему люди заплатили больше, чем могли бы заплатить? И чего цену 6,99 грн за кубометр не приняли перед началом отопительного сезона? — сказал Владимир Гройсман.

Владимир Гройсман также напомнил, что текущий рост цен на газ влечет за собой также рост цен на тепло и горячую воду, но непонятным остается вопрос субсидий для уязвимых слоев населения.

— Людей никто защищать не будет. Решение приняли под видом Covid-19 — до апреля этого года. Коллеги, так найдите правильное решение. Надо защитить семьи и сделать так, чтобы газ был не по космическим ценам, — отметил Владимир Гройсман.

Цена на газ для населения

Во время заседание правительство установило цену на газ для населения. В Украине цены на газ в среднем снизятся на 30%.

Цена в 6,99 грн за куб будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.