Вартість газу у вересні 2019 року становила близько 6,9 грн за кубометр разом із постачанням, а загальний обсяг наявного палива – 19 млрд кубометрів. Цього вистачало для проходження 1,5 опалювальних сезонів.

З незрозумілих причин договори на постачання дешевого палива ніхто не оформлював, натомість закачка дешевого палива в сховища продовжувалася.

Про це заявив екс-прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман.

– Все, що потрібно було ухвалити позавчора, ухвалюють післязавтра. Я не розумію причину рішення про зростання цін на газ зараз. З травня 2019 року я ставив вимогу до НАК Нафтогаз України знижувати ціну. Ми йшли (уряд Гройсмана передавав справи уряду Гончарука), ціна газу була 6,9 тис. грн (за тисячу кубометрів) разом з вартістю на постачання. І далі ринок падав, – заявив Володимир Гройсман.

Як наголосив Володимир Гройсман, на тлі зниження ціни на газ загальний обсяг запасів газу становив у серпні 2019 року 19 млрд кубометрів палива. Далі газ продовжували закуповувати за низькими цінами.

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– У мене питання: а чому у 2020 році не уклали договори з українцями на рік-два наперед? Газу було достатньо за нижчою ціною (аніж зараз). І можна було дати можливість людям отримати газ дешево. Купили дешевше – отримали дешевше. А не втридорога, (як зараз). І хто це допустив, і хто понесе відповідальність? Чому люди заплатили більше, аніж могли б заплатити? І чого ціну 6,99 грн за кубометр не ухвалили перед початком опалювального сезону? – сказав Володимир Гройсман.

Володимир Гройсман також нагадав, що поточне зростання цін на газ тягне за собою також зростання цін на тепло і гарячу воду, але незрозумілим залишається питання субсидій для вразливих верств населення.

– Людей ніхто захищати не буде. Рішення ухвалили під виглядом Covid-19 – до квітня цього року. Колеги, так знайдіть правильне рішення. Треба захистити сім’ї та зробити так, щоб газ не був за космічними цінами, – наголосив Володимир Гройсман.

Ціни на газ в Україні

Уряд 18 січня ухвалив рішення щодо ціни на газ для населення. В Україні ціни на газ у середньому знизяться на 30%.

Ціна у 6,99 грн за куб діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину.