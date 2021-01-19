НКРЭКУ снизила предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн за куб

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила снижение тарифов на распределение для 14 облгазов.
Соответствующее понижение касается компаний, в которых тарифы были существенно выше, чем в среднем по стране. В большинстве это небольшие облгазы, у которых не срабатывает экономия на эффекте масштаба:
- ЧАО Гадячгаз,
- АО Закарпатгаз,
- АО Ивано-Франковскгаз,
- ПРАТ Коростишивгаз,
- АО Лубнигаз,
- ЧАО Мелитопольгаз,
- АО Николаевгаз,
- АО Полтавагаз,
- ЧАО Тернопольгаз,
- АО Тысменицагаз,
- ЧАО Уманьгаз,
- АО Харьковгаз,
- АО Черновцыгаз,
- ООО Газовик.
Снижение составляет 5% -30%, тарифы этих компаний теперь будут составлять 1,66-1,79 грн (без НДС).
В ближайшее время в парламент также будет представлена инициатива, которая должна уменьшить разрыв в тарифах между разными газораспределительными компаниями и устанавливать справедливый тариф на распределение газа для всех людей.
Ситуация с ценами на газ
В 2020 году НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.
Так, средний тариф для поставки тепла для населения должен был составить около 12 грн.
Причиной в комиссии назвали то, что в стране сильно снизились объемы производства тепловой энергии. Однако затраты на ее производство росли, поэтому и было принято решение о росте цены.