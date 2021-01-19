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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Софія Телішевська |

НКРЭКУ снизила предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн за куб

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила снижение тарифов на распределение для 14 облгазов.

Соответствующее понижение касается компаний, в которых тарифы были существенно выше, чем в среднем по стране. В большинстве это небольшие облгазы, у которых не срабатывает экономия на эффекте масштаба:

  • ЧАО Гадячгаз,
  • АО Закарпатгаз,
  • АО Ивано-Франковскгаз,
  • ПРАТ Коростишивгаз,
  • АО Лубнигаз,
  • ЧАО Мелитопольгаз,
  • АО Николаевгаз,
  • АО Полтавагаз,
  • ЧАО Тернопольгаз,
  • АО Тысменицагаз,
  • ЧАО Уманьгаз,
  • АО Харьковгаз,
  • АО Черновцыгаз,
  • ООО Газовик.

Снижение составляет 5% -30%, тарифы этих компаний теперь будут составлять 1,66-1,79 грн (без НДС).

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В ближайшее время в парламент также будет представлена инициатива, которая должна уменьшить разрыв в тарифах между разными газораспределительными компаниями и устанавливать справедливый тариф на распределение газа для всех людей.

Ситуация с ценами на газ

В 2020 году НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

Так, средний тариф для поставки тепла для населения должен был составить около 12 грн.

Причиной в комиссии назвали то, что в стране сильно снизились объемы производства тепловой энергии. Однако затраты на ее производство росли, поэтому и было принято решение о росте цены.

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